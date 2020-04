De krankzinnige tackle van Éric Cantona

‘Onzichtba­re wedstrijd’ levert een officieus Zeeuws record op

3 april GOES - In een tijd waarin geen sportevenementen georganiseerd kunnen worden is creativiteit een groot goed. Apps zoals Strava bieden uitkomst om op afstand ‘onzichtbare wedstrijden’ te creëren. Zo rolde in Zeeland het initiatief ‘Run your own race’ uit de koker van hardloopfanaat en -organisator Jan Roose. Ieder weekend staan er één of twee loopafstanden op het programma. Het openingsweekend leverde direct een officieus Zeeuws record op de vijf kilometer op.