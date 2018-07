De Groot wint na enkelspel ook dubbelspel op Wimbledon

Minnaard: Ik hoopte op meer vrijheid van het peloton

14 juli AMIENS - Marco Minnaard was zaterdag in de achtste Tourrit met voorbedachte rade ten aanval getrokken. ,,We bespraken dat we iets moesten proberen’’, liet hij na afloop via zijn ploeg Wanty- Groupe Gobert weten. ,,In de briefing hadden we besloten dat het nutteloos was om solo te gaan.’’