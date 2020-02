De gokjes van Krajicek: talenten spotten in Rotterdam

Bij Goes zijn de punten belangrij­ker dan plezier hebben

14:01 GOES - Derdedivisionist Goes neemt het zaterdag op tegen DVS’33, de nummer drie van de derde divisie. ,,We zaten een beetje in de draaimolen”, kijkt Jarreau Manuhuwa terug op de 4-0-nederlaag van eerder dit seizoen in Ermelo. De Goesenaren kwamen er destijds niet aan te pas. ,,Door twee persoonlijke fouten kregen we al snel twee doelpunten tegen”, weet Manuhuwa. ,,Maar de tijden zijn veranderd”, kijkt hij positief vooruit naar de aanstaande ontmoeting tussen beide elftallen.