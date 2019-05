De F1 na 35 jaar terug naar Nederland: hoe prins Bernhard en co het flikten

Het was zijn moment. Na jaren dromen was de dag waarvan hij niet wist of die überhaupt zou komen daar. Maar toch leek prins Bernhard jr. dinsdag bij de bekendmaking dat de Formule 1 terug naar Zandvoort komt, opvallend afwezig. Terwijl sportief directeur Jan Lammers en Chase Carey, de grote baas van Formula One Management (FOM), het nieuws bekendmaken, staat de prins aan de zijlijn, handen in de broekzak. Na afloop wil hij aanvankelijk niet praten met de in drommen aanwezige pers. Even later trekt hij bij. ,,Het was keihard werken en het voelt nog onwerkelijk. Iedereen zei: dit moet je helemaal niet willen. Maar wij hebben er gewoon altijd naar gekeken: hoe kan het wél?”