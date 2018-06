De elf eindzeges van Nadal op Roland Garros

Teruglezen: Goes schrijft geschiede­nis met promotie

19:27 VLISSINGEN - Goes heeft zich verzekerd van een plaats in de derde divisie. In de tweede finalewedstrijd van de nacompetitie won het op bezoek bij Be Quick 1887 met 0-2. Het eerste duel, in Goes, was in 2-2 geëindigd. Nog nooit eerder speelde Goes op zo'n hoog niveau.