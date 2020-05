De dramatische uitschakeling van AZ (en de wissel van Janga)

De Jong snakt naar de koers, maar blijft ook realis­tisch

4 mei GOES - Timo de Jong zag het helemaal zitten. Bij VolkerWessels-Merckx had hij vorig jaar helemaal zijn draai gevonden. Samen met de ploeg zou hij dit seizoen terugkeren naar het continentale niveau. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. ,,Ik heb welgeteld twee wedstrijden kunnen rijden. Of er dit jaar nog een vervolg komt? Dat is nog maar zeer de vraag”, is De Jong realistisch.