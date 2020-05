De doelman die heel Barcelona tot wanhoop dreef

Elke dag belichten we een historisch sportmoment van dezelfde datum. Vandaag 7 mei 1986: Helmuth Ducadam stopt alle strafschoppen in de Europa Cup I-finale.

In 1992 veroverde FC Barcelona voor de eerste maal in de historie de Europa Cup I, de voorganger van de Champions League. Johan Cruijff en vooral Ronald Koeman waren de verlossers op Wembley. Zes jaar eerder was die Europese hoofdprijs voor FC Barcelona al binnen handbereik geweest. De Catalanen stonden in 1986 in de finale tegenover Steaua Boekarest, maar hadden de pech dat de Roemeense keeper de dag van zijn leven had.

Eigenlijk had niemand vóór 7 mei 1986 ooit van Helmuth Ducadam gehoord. Het ijzeren gordijn was in die tijd nog echt een ijzeren gordijn, waar je niet even met wat lukrake google-zoekopdrachten doorheen kon prikken. Als een voetballer niet in een Panini-album of VI-seizoengids voorkwam, had je gewoon pech. Dan moest je er zelf maar een verhaal bij bedenken. Zo ook bij Helmuth Ducadam. Een Roemeense keeper met een snor, die in de Europa Cup I-finale heel Barcelona tot waanzin dreef door in de penaltyreeks vier strafschoppen op rij te keren.

Die avond in Sevilla maakte van Ducadam in één klap een legende, een cultfiguur over wie 34 jaar na dato nog altijd stukjes geschreven worden. Maar erg ver heeft die roem de Steaua-keeper niet gebracht. Enkele weken na de finale moest hij vanwege een zeldzame bloedziekte geopereerd worden aan beide armen. De 30-jarige ’Held van Sevilla’ stopte noodgedwongen met voetbal. Op zijn hoogtepunt, dat wel.