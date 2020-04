De dag dat Theo Bos zich de woede van het peloton op de hals haalde

In Zeeland opende Marco van Basten zijn Oran­je-ac­count

18 april VLISSINGEN - Tijdens de coronacrisis missen we de sportwedstrijden en -evenementen, als direct betrokkenen of toeschouwers. Terugblikken op bijzondere momenten uit de (Zeeuwse) sporthistorie kunnen we wel en dat doen we de komende weken iedere zaterdag. In deel 1: Barry van der Hooft over de in Middelburg excellerende Marco van Basten.