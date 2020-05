De dag dat het lichaam van Ingrid Visser werd gevonden

De Kort: Niet bang Is de wielrenner uit Zuid-Europa straks in het nadeel?

7:23 Wielrenners die in Nederland en België wonen, konden de afgelopen maanden veel meer buiten trainen dan hun collega’s in het zuiden van Europa. Gaan we dat terugzien in de uitslagen, als het wielerseizoen vanaf 1 augustus in vliegende vaart wordt afgemaakt?