De curieuze kopbal van Edson Braafheid in de WK-finale

Als je wat dieper gaat graven zul je op de rode kaart van John Heitinga stuiten. De finale was sowieso een absurd harde wedstrijd, scheidsrechter Howard Webb zag zich genoodzaakt veertien gele kaarten uit te delen. En over Heitinga gesproken: hij opende voor rust bijna onbedoeld de score toen hij de Spanjaarden na een blessurebehandeling sportief de bal wilde teruggeven en deze over Casillas zag stuiten. Vlak langs de goal.

Maar dan zijn we inmiddels in de diepere krochten van het geheugen aanbeland. Daar vinden we ook een curieuze kopbal van Edson Braafheid. De ingevallen linksachter hield keurig zijn man in het oog en kreeg een hoge voorzet pardoes op zijn achterhoofd. De bal kaatste met een keurig boogje in de handen van doelman Maarten Stekelenburg. Beter zou je het niet kunnen mikken. Enkele minuten later werd Nederland een glaszuivere corner onthouden, scoorde Iniesta en verdween de kopbal van Braafheid in de vergetelheid.