De Chinezen komen: ‘Nien nien!’ (proost)

Door Carl Houtkamp

Voor iemand die jaren niet bij de Australian Open is geweest, doet het weerzien met de in grootte vierde tennisbaan van Melbourne Park vreemd aan. Wat vroeger gewoon ‘Show Court 2’ was, heet nu mysterieus ‘1573 Arena’. 1573? Toen bestond het moderne Australië nog niet eens! Sterker, dat duurde nog tot de Britten het land in 1788 van de aborigines afpikten.

Waar dat 1573 dan wel op slaat? Ik zoek het antwoord in het pand dat ik naast de arena in een hoek van het tennispark ontdek, met op de rode muur de tekst ‘Discover the taste of China since 1573’. Het ziet er gesloten uit (misschien vieren ze ergens Chinees Nieuwjaar?), maar de donkere glazen deuren gaan zowaar open en binnen valt alles mee. Ik kom binnen in wat op een Chinees restaurant lijkt, met dertig nog lege zitplaatsen, en krijg al direct een piepklein jeneverglaasje gevuld met ‘Guojiao 1573’, een pittig drankje (52 procent alcohol) met een beetje onbestemde smaak. Het lijkt nog het meest op ananas.

Overname

Yi Zhou, de dame die me ontvangt, blijkt voor één van de grootste likeurbrouwerijen van China te werken: Luzhou Laojiao. En ‘baijiu’, zoals deze likeur in het algemeen heet, wordt al sinds 1573 gebrouwen en is uitgegroeid tot de meest verkochte alcoholische drank in de wereld. ,,Maar het wordt vooral in China gedronken en ons bedrijf wil nu nieuwe markten ontdekken’’, legt Yi Zhou uit. Later op de dag zal ze daartoe ‘belangrijke’ Chinese klanten ontvangen die een ‘Australian Open-experience’ ondergaan. In totaal heeft haar bedrijf 800 zakenmensen uitgenodigd.

Als er iets is waarvoor de organisatoren van de Australian Open wat betreft de toekomst bang zijn (afgezien van de verstikkende rook van bosbranden), dan is het van een Chinese overname. Het Grand Slam-toernooi is contractueel nog tot 2036 gebonden aan Melbourne, maar gevreesd wordt dat de tennisautoriteiten daarna zullen zwichten voor het nog grotere geld uit China. Als ik afga op de gretigheid van brouwerij Luzhou Laojiao, dan is die dreiging reëel. Alleen al voor de stadionnaam en de reclame op het centre court heeft het bedrijf volgens Australische media voor vijf jaar zo’n 80 miljoen Australische dollar (50 miljoen euro) betaald.