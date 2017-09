De Bakker verzuimt te stunten tegen kopman Vesely in Davis Cup

Waar het Nederlandse publiek in een stunt begon te geloven, liet Vesely vervolgens zijn klasse zien. In de vierde set leverde de ’s-Gravenzander al snel zijn service in, waarna de Tsjech al zijn games behield en zodoende in sets op gelijke hoogte wist te komen. In de beslissende vijfde set kreeg De Bakker een mentale tik door meteen zijn service in te leveren na een zeer lange openingsgame en vervolgens meteen weer gebroken te worden. De Bakker spartelde nog één keer door terug te breaken en twee matchpoints op eigen service te overleven, maar het bleek niet genoeg.



Nederland kan via Robin Haase, die nu aan zijn partij tegen de veel lager klasseerde Lukas Rosol is begonnen, op gelijke hoogte komen in het Davis Cup-duel. Morgen staat de dubbelpartij op het programma, waarin volgens de planning Matwé Middelkoop en Tallon Griekspoor in actie komen tegen Adam Pavlasek en Roman Jebavy. De verwachting is echter dat Haase de plek van Griekspoor zal innemen. Op zondag staan de laatste enkelspelpartijen op de agenda. Haase treft dan Vesely; De Bakker neemt het op tegen Rosol. De uiteindelijke winnaar van de Davis Cup-wedstrijd promoveert naar de wereldgroep.