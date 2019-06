De Bakker treft Oostenrijker Novak in kwalificatie Wimbledon

Sportpub Goes strikt voormalig wereldkam­pi­oen poolen

15:08 GOES - De poolers van Sportpub Goes hebben voor komend seizoen een wereldtopper gestrikt. Het Zeeuwse eredivisieteam krijgt versterking van Huidji (Hooch) See uit Capelle aan den IJssel. See was in 2011 wereldkampioen in het 10-ball. Hij speelde de laatste tijd alleen in de Duitse Bundesliga op hoog niveau.