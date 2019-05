De Bakker sneuvelt in kwalificaties Roland Garros

Leonie Ton beleefde winst in Basel als ‘een hel’

21 mei WISSENKERKE - ,,Het was een helletocht‘’, is de eerste reactie van Leonie Ton na haar overwinning in de 24 uursloop van Basel. De atlete uit Wissenkerke liep tijdens haar debuut in een 24 uursloop zo'n 220 kilometer, eindigde daarmee als snelste vrouw en zelfs op de zesde plaats overall. Blaren, buikloop en een te snelle start zorgden er echter voor dat Ton de race als een nachtmerrie beleefde.