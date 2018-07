De Bakker schakelt als tweede geplaatste Tsjech uit

EK-stunt Boehlé tegen nummers één blijft net uit

19:46 APELDOORN - Dirk Boehlé was dinsdagavond dicht bij een stunt tijdens het EK beachvolleybal. Samen met zijn partner Steven van de Velde legde de Hulstenaar in Apeldoorn bijna de nummers één van de wereldranglijst over de knie. Ze kregen in de driesetter (21-14 21-23 11-15) zelfs twee matchpoints, maar lieten die onbenut.