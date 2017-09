De Bakker opent Davis Cup-duel in Den Haag

De Baets schrijft 70ste wielerronde in Nieuw-Namen op zijn naam

12 september NIEUW-NAMEN - Kristof De Baets is de winnaar geworden van de Waod-koers in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw-Namen. De wielrenner uit Eeklo hield Roy Guequierre (Tholen) tijdens de zeventigste editie van de wielerronde net achter zich. De Zeeuw moest het doen met een tweede plaats. Maar het ging niet alleen over de renners die er waren, maar ook over een grote afwezige.