Davis Cup hervormt: minder vijfsetters en vijf spelers

'Kustmarathon puur ontstaan uit passie voor de sport en Zeeuwse natuur'

4 oktober MIDDELBURG - ,,Vanochtend was hier niemand’’, grapt Floris Jan Koole (47), terwijl hij samen met een paar collega’s alle klanten in zijn sportwinkel op maat probeert te bedienen. Tijd voor een rustig bakje koffie is er niet, maar tussen de schoenen, kledingstukken en voedingssupplementen wil Koole wel even terugblikken op de eerste editie van de Kustmarathon. ,,Is dat alweer vijftien jaar geleden?’’