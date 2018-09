Davis Cup-duel Canada-Nederland is potje om niets

De drastische hervormingen van de traditierijke Davis Cup (anno 1900) maakten al veel tongen los, vorige maand. Vooral de traditionalisten vinden de aanpassingen ondoordacht en veel te drastisch.



Maar bijkomend gevolg is dat de inzet van het play-off-duel Canada-Nederland, vanaf vrijdag in Toronto, marginaal is. In plaats van een plek in de Wereldgroep staat alleen een geplaatste status voor de eerste ronde, in februari 2019, op het spel. Als Nederland wint is het bij de loting voor dat duel geplaatst, bij verlies is dat niet het geval.



Vanaf volgend jaar kent de Davis Cup een finaleweek, met 18 landenteams, gespeeld in november in Madrid. Vier landen zijn al verzekerd van deelname, de halvefinalisten van dit jaar: Spanje, Frankrijk, Kroatië en de Verenigde Staten. Daar komen 12 landen bij, de winnaars van een kwalificatieronde in februari, waar Nederland dus ongeacht de uitslag dit weekeinde aan meedoet. Tot slot heeft de organisatie twee wildcards achter de hand.