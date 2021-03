Dartswereld niet verbaasd na matchfixing-onderzoek: ‘Het is heel makkelijk om vals te spelen’

Door Pim Bijl en Max van der Put



Zelf is hij nooit benaderd, zegt de bekende darter Vincent van der Voort. Maar het verbaast hem niet dat ten minste zes collega’s uit Nederland wél de vraag hebben gekregen of zij hun wedstrijd wilden beïnvloeden en dat na de berichtgeving van de NOS het Openbaar Ministerie een onderzoek naar matchfixing in het darten is gestart. ,,Het is heel makkelijk om vals te spelen”, zegt Van der Voort over zijn sport. Dat weet ook oud-darter Roland Scholten: ,,Minder 180’ers dan je tegenstanders gooien? Dat is eenvoudig en snel geld verdienen. Het is aan de darter of hij sterk genoeg in zijn schoenen staat.”