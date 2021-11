Dartster Fallon Sherrock zorgt opnieuw voor sensatie bij Grand Slam of Darts

Het vuur brandt bij Jeanine Marijs (31) in haar 15de seizoen bij TOP onvermin­derd hard

ARNEMUIDEN - De serie die Jeanine Marijs neerzet bij TOP Arnemuiden is ongekend: al vijftien seizoenen speelt ze onafgebroken in het eerste team. Ze miste sinds september 2007, toen coach Edwin Coppoolse haar voor vast in zijn team opnam, geen enkel officieel duel. Ze was nooit ziek, nooit geblesseerd, nooit op vakantie en nooit verhinderd om andere redenen. En de in Middelburg woonachtige topschutter zet haar reeks ook nog wel even door, als het aan haar ligt. Zaterdag begint ze vol energie aan een nieuw zaalseizoen.

18 november