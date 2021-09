Dartsensatie Fallon Sherrock na lange afwezigheid terug op podium met Van Gerwen & co

,,Het is al een tijdje geleden dat ik op het podium stond. Ik heb er dan ook veel zin in", blikt Sherrock vooruit. ,,Het wordt vast ook fantastisch om weer voor publiek te spelen. Hopelijk speel ik goed en kan ik mijn eerste partij winnen, om het daarna van wedstrijd tot wedstrijd te bekijken.” Sherrock speelt in het World Series-event in de eerste ronde tegen de onbekende Niels Heinsøe.

Door de coronapandemie verdween Sherrock enigszins uit beeld. Zij zou in 2020 aan diverse World Series-events deelnemen, maar daar werd een streep doorgezet. De 27-jarige Engelse speelster vergaarde twee jaar geleden in Alexandra Palace faam door op het WK van Ted Evetts en Mensur Suljovic te winnen. In de derde ronde werd ze uiteindelijk uitgeschakeld door Chris Dobey.

Volledig scherm Michael van Gerwen © AP

Michael van Gerwen geeft in Denemarken als enige Nederlander acte de présence. De 32-jarige Vlijmenaar moet het in de eerste ronde opnemen tegen Darius Labanauskas. Hij kijkt uit naar het toernooi, maar kan dit jaar vooralsnog geen al te beste resultaten overleggen. Zo wacht Van Gerwen nog altijd op zijn eerste titel. Ook afgelopen weekeinde ging het bij de World Cup of Darts in een vroeg stadium mis. Samen met Dirk van Duijvenbode werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door Schotland.

Peter Wright, die met John Henderson uiteindelijk de wereldtitel bij de landenteams won, is wel met een goed gevoel naar Kopenhagen afgereisd. ,,Ik voel me uitstekend. Mijn doel is om hier ook de titel te pakken.” Samen met regerend wereldkampioen Gerwyn Price en Van Gerwen behoort hij tot de favorieten voor de eindzege.

Programma eerste ronde (vrijdagavond)

Dimitri Van den Bergh - Johan Engström

Jonny Clayton - Ivan Springborg Poulsen

Nathan Aspinall - Madars Razma

Gerwyn Price - Daniel Larsson

Gary Anderson - Andreas Toft Jørgensen

Fallon Sherrock - Niels Heinsøe

Peter Wright - Marko Kantele

Michael van Gerwen - Darius Labanauskas

De kwartfinales, halve eindstrijd en finale worden op zaterdagmiddag en -avond afgewerkt.

