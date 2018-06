Darter Meulenkamp mist twee keer op rij laatste pijl voor negendarter

Hontenisse keert na één jaar terug in de vierde klasse

16:48 RIJSBERGEN - Hontenisse is er niet in geslaagd zich te handhaven in de derde klasse. In de finale van de nacompetitie ging de ploeg van trainer Marco van Vlierberghe zondagmiddag hard onderuit bij VVR. In Rijsbergen eindigde het duel in een 4-0-overwinning voor de thuisploeg. Hontenisse eindigde dit seizoen als twaalfde in de derde klasse A maar moest zijn meerdere erkennen in de nummer twee van de vierde klasse B.