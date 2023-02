Danny Noppert verdedigt UK Open-titel: check hier alles over de ‘FA Cup of Darts’

‘Lebo’ geniet van jubileum­trip naar Engeland

Het jaar 2020 had een spetterend jaar voor Lewedorpse Boys moeten worden, dat in het teken stond van het 75-jarig jubileum van de club. Met ‘Heel Lebo Bakt’ werd een culinaire start gemaakt van wat een jaar vol festiviteiten had moeten worden. Het zou uiteindelijk het enige evenement blijven, uiteraard als gevolg van corona. Afgelopen weekend werd het jubileum alsnog gevierd met een voetbalweekend in Engeland. Voorzitter Peter Vermeulen genoot met volle teugen.