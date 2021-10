Danny Noppert na thriller onderuit in kwartfinales EK darts

OVERZICHT Vrees voor offday van Stevo is ongegrond, bij Forza is het helemaal feest

13:37 VLISSINGEN - Met winst voor zowel de mannen als vrouwen van Forza en Stevo én een zege voor de volleyballers van AVC’87 was het een prima weekeinde voor de hoogst spelende Zeeuwse teams. Slechts de volleybalsters van VVS’92 incasseerden in de eerste klasse een nederlaag. Koploper VAT ontsnapte in de eerste set aan verlies en won met 0-4.