Danny Noppert begint jacht op titel in Nieuw-Zeeland met overtuigende zege

Met video Mattia Cattaneo wint tijdrit Ronde van Polen, Thymen Arensman beste Nederlan­der in voorlaat­ste etappe

De voorlaatste etappe van de Ronde van Polen is gewonnen door Mattia Cattaneo, die zijn eerste overwinning van 2023 boekte. De Italiaan was na een tijdrit over 16,6 kilometer dertien seconden sneller dan João Almeida. Thymen Arensman was de beste Nederlander op de vijftiende plaats.