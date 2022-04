Danny Jansen (19) verbaast dartswereld met winst in Players Championship

Na bijna een jaar is Mo Ihattaren weer voetballer

Mohamed Ihattaren heeft vanavond zijn eerste minuten in Amsterdamse dienst gemaakt. De twintigjarige speler van Ajax viel in de 62ste minuut van het duel met NAC in de Keuken Kampioen Divisie in voor Ar’jany Martha. Het staat nog 0-0 in Breda.

21:47