Cultheld ‘Goela’ maakt zijn eerste goal voor Groene Ster

Het tweeluik tegen White Stones werd beslist met een zondagwedstrijd in Egmond aan Zee. De vorige wedstrijd eindigde in 6-2. Waar de Vlissingers in die wedstrijd te gemakzuchtig waren, startten ze zondag vlijmscherp. Groene Ster greep haar tegenstander bij de keel en liet pas los door wat bankzitters in te brengen. Uiteindelijk werd het 9-2.