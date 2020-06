Cuadrado lacht om De Ligt: ‘Je eet als The Hulk’

Zeeuwse tennis­clubs zijn nog zoekende voor samenge­smol­ten competi­ties

8 juni VLISSINGEN - Als alles meezit barst de tenniscompetitie in september weer los. Uiteraard onder voorbehoud. De vraag is wel welke spelers en teams we daadwerkelijk binnen de lijnen gaan zien dit najaar. Voor veel clubs is dat nog onduidelijk, blijkt uit een rondje langs de tennisvelden.