Cross klopt Smith en wint World Matchplay

Tweede Europese titel voor Nieuwen­huis

22:52 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis uit Serooskerke is zondag voor de tweede keer binnen 24 uur Europees kampioene geworden in de U25. Nadat ze zaterdag in het Italiaanse San Giovanni in Marignano al de titel had gegrepen tijdens de Grand Prix, deed ze dat zondag bij de Grand Prix Freestyle.