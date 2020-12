Coronapaniek in Londen: ‘Hopelijk hebben ze was-service in het hotel...’

Door Max van der Put



Gisterochtend lag het allemaal nog anders. Mighty Mike reed rustig van Londen naar Vlijmen, waar hij zijn vrouw Daphne en de kinderen Zoë en Mike in de armen sloot. Hij had nog een paar dagen voordat hij weer werd verwacht voor zijn volgende partij bij het WK in Londen. Dacht hij. ,,Ik ben drie uurtjes thuis geweest. Toen kwamen er steeds meer alarmerende berichten over reisbeperkingen van en naar Engeland vanwege dat muterende coronavirus daar. Dus ben ik snel weer in m’n auto gesprongen.’’



Tijd om nog schone onderbroeken voor zijn vriend Vincent van der Voort mee te nemen had hij niet. Die zou gisteravond na zijn nipt van Ron Meulenkamp gewonnen partij terugvliegen naar Amsterdam. ,,Maar mijn manager liet al snel weten dat alle vluchten gecanceld waren’’, aldus de darter uit Purmerend. ,,Toen hebben we nog gekeken of ik maandagochtend met de trein kon, door de tunnel. Maar ook die treinen rijden niet meer. Sowieso werd duidelijk dat het beter was om hier in Londen te blijven, omdat je niet weet of je anders nog terug kunt keren straks.’’