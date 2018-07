Cornet volgt Bertens op in Gstaad

Cornet was als eerste geplaatst in Gstaad en maakte de favorietenrol waar op het Zwitserse gravel. Het was voor de nummer 48 van de wereld haar eerste titel op de WTA-tour sinds 2016 toen ze in Hobart de sterkste was.



Door de zege van Cornet op de nummer 226 van de wereldranking kroont de Franse tennisster zich tot opvolgster van Kiki Bertens. De 26-jarige Wateringse won vorig jaar, maar sloeg het graveltoernooi in Gstaad dit jaar over.