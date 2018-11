Coric zet Kroatië op voorsprong in finale Davis Cup

‘Garrincha’ Waebeke is ver weggezakt met opnieuw worstelend Terneuzen

22 november TERNEUZEN - Als zeventienjarige snotter debuteerde Jarno Waebeke al voor VV Terneuzen. Het was in de tijd dat de bomen nog tot in de hemel groeiden bij de rood-zwarten. Spelers als Erik de Koeijer en Ronald van Sliedregt maakten er de dienst uit op het hoogste amateurniveau, de namen van de spelers prijkten nog vol bravoure op de achterkant van het shirt. Het kon niet op. Zo’n zestien jaar later ziet de wereld er heel anders uit. Hekkensluiter Terneuzen moet degradatie naar de vierde klasse zondag – het op één na laagste amateurniveau – zien te voorkomen. Eén ding is onveranderd: de nu 33-jarige Jarno ‘Garrincha’ Waebeke maakt nog steeds deel uit van de eerste selectie.