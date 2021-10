‘Concurrente Sifan Hassan doodgestoken in eigen appartement’

Thoolse invaller beleeft uitersten tijdens bliksemop­tre­den in de hoofdmacht

12 oktober THOLEN - In een kwartier tijd maakte hij zowat alles mee, van de grootste vreugde tot diep verdriet. Dimitri Vroegop (22), doorgaans aanvaller in het tweede elftal, kwam zaterdag als invaller bij Tholense Boys in het veld. Om er tegen Klundert meteen twee in te leggen, waarvan één het predicaat wereldgoal kreeg. Nauwelijks was het juichen verstomd of Vroegop moest er af, zwaar geblesseerd zo leek het. ,,Gelukkig valt de schade achteraf gezien mee.’’