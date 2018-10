Concurrente Bertens blijft winnen

Bertens en Pliskova zijn in een felle strijd verwikkeld om de achtste plek van de WTA Race, de ranglijst op basis waarvan de vrouwen worden uitgenodigd voor de WTA Finals, het prestigieuze toernooi in Singapore.



Bertens staat tien punten achter de Tsjechische en komt vanmiddag nog in actie in Linz.



Voor de WTA Finals hebben vijf tennissters zich al geplaatst: Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka en Petra Kvitova. Het is onzeker of Halep het toernooi haalt, vanwege een rugblessure. Mocht zij zich afmelden dan gaat Bertens zo goed als zeker naar Singapore. De voorsprong van Bertens op nummer 10, Aryna Sabalenka, is zeer groot. De Wit-Russische komt deze week net als Pliskova in actie in Tianjin en volgende week is het WTA-toernooi in Moskou.