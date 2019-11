Compleet speelschema WK darts

Vlaggendra­ger Guitho de Wolff uit Oostburg wil na WK nòg hoger en nòg beter

8:38 TOKIO - Een finaleplaats zat er donderdag in Tokio niet in, maar trampolinespringer Guitho de Wolff uit Oostburg is tevreden met zijn WK-debuut. De 22e plaats bij het dubbelminitrampolinespringen smaakt bovendien naar meer. De Wolff wil stappen zetten richting komend jaar.