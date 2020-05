Commentatoren woedend op Van Poppel (en tv-kijkers mogen meegenieten)

Therapie­ses­sie van 12 uur in de auto naar het EK Wenen

23 mei VLISSINGEN - Tijdens de coronacrisis missen we de sportwedstrijden en -evenementen, als direct betrokkenen of toeschouwers. Terugblikken op bijzondere momenten uit de (Zeeuwse) sporthistorie kunnen we wel en dat doen we iedere zaterdag. In deel 5: het hoofd van topjudoka Elisabeth Willeboordse kookte regelmatig over.