‘Coming man’ Price geeft Van Gerwen sterk signaal af voor WK darts

Door Yorick Groeneweg



Het was als een open wond voor Gerwyn Price. Negentien keer stond hij tegenover Michael van Gerwen en steeds ging het vel er bij de voormalige rugbyer weer wat verder af. Tot de halve finale van de Grand Slam of Darts, waarin hij afgelopen weekeinde ‘Mighty Mike’ eindelijk eens versloeg. In de finale was de 34-jarige Welshman ook nog te sterk voor de extravagante Schot Peter Wright, waardoor hij zijn unieke prestatie van eerder op de dag met een beker én 125.000 pond verzilverde.



Dartskenner en RTL 7-commentator Jacques Nieuwlaat denkt dat Price nu door een barrière heen is. ,,Als je negentien keer niet van iemand wint, weet je dat echt wel. En anders laat Van Gerwen je dat nog wel weten”, zegt Nieuwlaat. Het winnen van de Grand Slam of Darts hielp Price vorig jaar ook al over een drempel, merkte de stem van het darts. ,,Een fantastisch moment voor hem. Dat hij datzelfde toernooi nu wéér wint is heel knap.”