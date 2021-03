Comeback eindigt voor Federer in kwartfinales na gemist matchpoint

Tegen zijn Georgische opponent kende Federer een voortvarende start in het warme Doha. Hij wist al in diens tweede servicegame de break te forceren en liep zelf geen kleerscheuren op, op weg naar de eerste setwinst. Vervolgens draaide Basilasjvili de rollen om in de tweede set. Slechts één game gaf de mondiale nummer 42 prijs tegen Federer, die vroeg een kans op de re-break verspeelde en daarna zijn krachten leek te sparen. Zodoende werd hij dus weer gedwongen tot het spelen van een beslissende derde set.



Daarin lieten beide spelers aanvankelijk geen steek vallen. Bij een 3-3 stand kwam daar verandering in toen Federer liefst drie breakkansen aan Basilasjvili liet, maar het lukte de Georgiër niet zijn tegenstander hier al op de rand van uitschakeling te zetten. Drie games later was het Federer zelf die de wedstrijd op matchpoint verzuimde af te maken, waarna Basilasjvili wel toe wist te slaan.



Zo verloor de twintigvoudig grandslamkampioen de tweede wedstrijd na zijn comeback. Volgende week zal Federer in Dubai opnieuw zijn opwachting maken, terwijl de ongeplaatste Basilasjvili het in de halve eindstrijd morgen opneemt tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Later vanavond komt Dominic Thiem, de nummer 1 van de plaatsingslijst, ook nog de baan op in Qatar.