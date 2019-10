Collins (25) kampt met reuma: ‘Ben voor 100 procent gemotiveerd om te vechten’

Trainer Poortvliet houdt het snel voor gezien bij Veere

9 oktober VEERE - Paulus Poortvliet is al na twee maanden vertrokken als trainer van Veere. De oefenmeester kwam deze zomer over van Lewedorpse Boys, waar hij vier seizoenen werkzaam was geweest. Poortvliet pakte met Veere in de derde klasse drie punten in de eerste drie duels.