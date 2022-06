Coco Gauff (18) heeft na schooldiploma nu ook finaleticket op zak

Zeeuwse atletiekre­cords waren, zijn en blijven voer voor discussie

Op 14 mei jongstleden liep atlete Marijke de Visser een nieuw Zeeuws record op de 3000 meter. Of toch niet? Zo luidde de toevoeging bij de kop boven het artikel over haar hoe dan ook knappe prestatie. In Utrecht liep de geboren Zeeuwse namelijk een tijd van 9.07.12 minuten. Als het aan Kees van der Pol ligt is er geen sprake van een Zeeuws record.

3 juni