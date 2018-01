Coach Dyche ontkent voorliefde voor wormen

Wilma Salm heerst en staat zelfs twee keer op het podium

18 januari NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Met dressuur van goed niveau beten de combinaties in de klasse L donderdag in Nieuw- en Sint Joosland op Masters of Dressage het spits af. Wilma Salm toonde zich in L2 oppermachtig. Luna Bleyenberg (Westdorpe) mocht zich even daarvoor in het Hippsch Sportcentrum De Kroo als eerste winnaar van het vierdaagse evenement laten kronen.