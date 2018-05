'Coach Anema en Bergsma trekken stekker uit schaatsploeg Clafis'

Geslaagde tweede operatie en massale steun voor Fredriks na crash

24 mei BELFAST – Wegracer Johan Fredriks uit ’s-Heerenhoek, die momenteel verblijft in het Royal Victoria Hospital in het Noord-Ierse Belfast, is met succes voor de tweede keer geopereerd aan zijn enkel. Dit was nodig omdat hij afgelopen week crashte tijdens een race in Noord-Ierland.