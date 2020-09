Clijsters wil alles op een rij zetten na vroege uitschakeling: ‘We zien wel wat de toekomst brengt’

Het eerste optreden van Kim Clijsters op Grand Slam-toernooi sinds haar comeback was van korte duur. De 37-jarige Belgische werd op de US Open al in de eerste ronde uitgeschakeld door Ekaterina Alexandrova (3-6, 7-5, 6-1) en neemt even de tijd om alles te laten bezinken.

,,Om eerlijk te zijn, ik weet het momenteel niet. Het was een vreemd jaar. Toen ik startte in Dubai en Monterrey, was ik opgewonden om nog meer toernooien te spelen, met mijn gezin dat met me meereisde. Maar dat is nu niet gebeurd. We zien wel wat de toekomst brengt...”, zei ze op de persconferentie.

Clijsters, drievoudig winnares van de US Open, maakte dit jaar haar comeback na bijna acht jaar afwezigheid. ,,Ja, natuurlijk. Dit is een proces, dat heb ik mezelf ook verteld toen ik aan deze nieuwe uitdaging begon. Dat er hard zou moeten gewerkt worden en dat er matchen verloren zouden worden. Het hoort er nu eenmaal bij. We zien wel wat nu komt.”

,,Ik voelde me goed. Ik heb heel hard gewerkt de laatste weken om klaar te geraken, om de buikspieren te laten genezen door ze tegelijkertijd ook te trainen. Ik denk dat we daar goed aan gedaan hebben Ik heb alles gegeven om klaar te zijn voor deze match.”

Over haar spel tegen Alexandrova, die ze alleen kende van het bekijken van video’s, was Clijsters niet eens ontevreden. ,,Ik denk dat dit van de drie officiële wedstrijden die ik nu al opnieuw speelde, veruit mijn beste was. Dat is het positieve en daar moeten we op voortbouwen. Ik denk dat ik nu volwassener met een nederlaag omga dan pakweg tien jaar terug.”