Clijsters maakt zich zorgen om collega's op Australian Open

De Supercross in Goes verkoopt zichzelf

7:00 GOES - Tijdens de Supercross Goes van 2018 werden de kassa’s van de Zeelandhallen halverwege de avond gesloten. ,,Er kon toen niemand meer bij”, weet Eddy Eversdijk, de voorzitter van de Stichting Motorsport Zeeland. ,,Dat was natuurlijk extreem. Maar ook zaterdag zul je zien dat het hier weer behoorlijk vol loopt. De mensen weten gewoon: half januari is de indoorcross. We hebben in de voorgaande 27 jaar een evenement van naam neergezet. We hoeven nu nauwelijks meer reclame te maken. Bij de ingang houden ze ook nu goed in de gaten of er niet meer dan 3500 mensen binnen zijn.”