Cilic zet Australiër Duckworth in drie sets opzij

RUDESTATS Tholense Boys is er weer bij

28 mei Ze zijn er weer bij hoor! Tholense Boys speelt opnieuw mee in de nacompetitie. Krabbendijke was in de reguliere competitie een maatje te groot, maar de Thoolse ploeg was met afstand ‘best of the rest’. En daarom doet Tholense Boys voor een record evenarende vijftiende keer mee in de nacompetitie.