Cilic rekent in drie sets af met Goffin

Karter Mathia oppermach­tig in Strijen

3 september STRIJEN - Tijdens het Zuid-Hollands kampioenschap karten in Strijen was Mika Mathia niet voor de eerste keer oppermachtig. Nadat hij tijdens de kwalificatie pole position had behaald, zette hij de drie races die volgden naar zijn hand. De karter uit Serooskerke kwam drie keer als eerste over de finish.