Cilic meldt zich vanwege blessure af voor finaleweek Daviscup

De Nooijer met Curaçao opnieuw tegen Costa Rica

14:29 VLISSINGEN - Jeremy de Nooijer komt volgende week opnieuw in actie met het nationale team van Curaçao. De middenvelder uit Vlissingen is zoals verwacht door bondscoach Remko Bicentini opnieuw opgenomen in de definitieve selectie van 23 spelers. Curaçao speelt in het kader van de Nations League op 14 november een thuiswedstrijd tegen Costa Rica.