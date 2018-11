Cilic bezorgt Kroatië tweede Davis Cup uit historie

Alle enkelspelen werden door de Kroaten in drie sets gewonnen. Eerst was Borna Coric vrijdag te sterk voor Jérémy Chardy. Cilic had daarna geen moeite met Jo-Wilfried Tsonga. Gisteren wisten Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut het dubbelspel nog wel te winnen van de Kroaten Mate Pavic en Ivan Dodig.



Het is de laatste editie van de Daviscup in deze vorm, met een knock-outsysteem. Volgend jaar wordt een eindtoernooi van een week in Madrid gehouden, waaraan achttien landen mogen meedoen.