Chung voor eerst in carrière naar halve finale in Melbourne

RUDESTATS Unieke bekerscore bij Goes-Philippine

23 januari Nooit eerder eindigde een Zeeuwse wedstrijd in de districtsbeker in een score van 9-4. Die primeur hadden Goes en Philippine dinsdagavond in de vierde ronde. De negen doelpunten vóór waren voor Goes daarentegen geen primeur, net zo min als de negen tegengoals voor Philippine…