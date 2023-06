Christian Kist grijpt naast finaleplek in Hildesheim, negendarter voor 23-jarige Engelsman

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Danny Noppert

Naast Kist was Noppert de beste Nederlander. The Freeze reikte tot de laatste acht, waar hij zoals gezegd verloor van Woodhouse (6-4). Raymond van Barneveld haalde de laatste 32, maar moest zijn meerdere erkennen in landgenoot Niels Zonneveld (6-5), die met een nederlaag tegen Kist op zijn beurt ook weer door een landgenoot werd uitgeschakeld bij de laatste 16. Dirk van Duijvenbode haalde de laatste 64, maar werd óók uitgeschakeld door een Nederlander: Jeffrey Sparidaans was met 6-4 te sterk voor Aubergenius .

Michael van Gerwen was er in Hildesheim niet bij. Mighty Mike gaan we komend weekend weer in actie zien als de World Cup of Darts op het programma staat. Daar vertegenwoordigt hij Nederland samen met Noppert.